Совет мира: какие выгоды получает Азербайджан

Решение Азербайджана принять приглашение стать учредительным членом Совета мира при Президенте США Дональде Трампе следует рассматривать как прагматичный шаг в логике многовекторной внешней политики. Баку традиционно стремится закреплять статус государства, способного разговаривать с разными центрами силы, участвовать в крупных дипломатических форматах и извлекать выгоду из открывающихся возможностей, не связывая себя чрезмерно жесткими обязательствами. В этом смысле участие в новом органе выглядит как попытка укрепить международную субъектность и расширить пространство для маневра.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

По мнению аналитика, с точки зрения внешнеполитических преимуществ такой шаг может дать Азербайджану дополнительные каналы прямой коммуникации с Вашингтоном на высоком уровне. Даже если Совет мира окажется частично символическим, участие в нем создает рамку для регулярных контактов, позволяя Баку поднимать вопросы двустороннего характера, от энергетики и транспортных коридоров до региональной безопасности. Для Азербайджана, который всегда ценил возможность вести диалог напрямую, это может оказаться важным инструментом, считает Цукерман.

"Существует и репутационный эффект. Участие в учредительном составе международной инициативы под американским руководством повышает видимость Азербайджана как государства, вовлеченного в глобальные процессы, а не только в региональные конфликты. Это может быть полезно в условиях, когда страны среднего масштаба стремятся закрепиться как полезные посредники и поставщики стабильности. Азербайджан часто позиционирует себя как прагматичного партнера, и подобные форматы помогают поддерживать этот образ.

Азербайджан может рассматривать участие как возможность укрепить свой переговорный капитал в отношениях с США. В условиях, когда Вашингтон нередко использует дипломатические форматы как рычаг влияния, участие в них может быть превращено в инструмент для защиты собственных интересов. Однако это требует аккуратной стратегии, чтобы не оказаться в положении, где ожидания американской стороны растут быстрее, чем готовность Баку их удовлетворять", - сказала аналитик.

На взгляд Ирины Цукерман, с региональной точки зрения Баку, вероятно, будет стремиться использовать участие без ущерба для собственных приоритетов на Южном Кавказе и на более широком черноморско-каспийском пространстве. Азербайджан обычно избегает ситуаций, где глобальные инициативы начинают диктовать ему обязательства в региональных конфигурациях. Поэтому дипломатически разумно будет подчеркнуть поддержку принципов мира и стабильности, сохранив свободу действий по вопросам, которые непосредственно касаются национальной безопасности.

"Есть и потенциальный стратегический плюс, который нередко упускают. Участие в подобных форматах помогает Азербайджану укреплять образ ответственного игрока и снижать риск политической изоляции в западных дискуссиях. Даже если отношения с отдельными западными институтами бывают сложными, присутствие в американской инициативе может служить балансиром и каналом влияния. Это особенно важно в условиях глобальной турбулентности и конкуренции между блоками.

В конечном счете, успех этого шага будет зависеть от того, насколько Азербайджан сможет сформировать для себя четкую рамку участия. Оптимальная линия для Баку - это прагматичная вовлеченность без чрезмерной привязки к личности или политическому циклу в США, осторожность в финансовых обязательствах и готовность использовать формат для продвижения собственных интересов. Если Азербайджан сумеет сохранить самостоятельность, четко обозначить границы участия и избежать вовлечения в спорные политические комбинации, то статус учредительного члена может стать дополнительным ресурсом влияния. Если же формат окажется слишком персонализированным, непредсказуемым и финансово обременительным, риски для репутации и дипломатического баланса возрастут", - сказала аналитик.

По словам Цукерман, наряду с плюсами есть также определенные риски и потенциальные издержки. Главный вопрос заключается в том, насколько четко определены цели, полномочия и реальные механизмы работы Совета мира. В международной дипломатии, отметила американский аналитик, важно не только быть внутри процесса, но и понимать, какую именно ответственность и какие ассоциации это несет.

"Азербайджану важно избегать ситуации, когда его участие будет интерпретировано как поддержка решений, которые могут вызвать напряжение в других отношениях, например с региональными партнерами или ключевыми экономическими игроками. Еще один чувствительный момент - это возможная финансовая составляющая и ожидания в отношении взносов или обязательств. Азербайджан, безусловно, способен инвестировать в международные инициативы, но всегда предпочитает, чтобы инвестиции приносили стратегическую отдачу, а не становились символическим платежом за престиж. Кроме того, Азербайджану нужно действовать так, чтобы не стать заложником репутации Совета и не нести непропорциональную ответственность за его эффективность", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева