В сети раскрыли ключевую особенность дизайна iPhone 18 Pro

В iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max Dynamic Island станет заметно компактнее.

Информацией, как пишет MacRumors, поделился инсайдер Ice Universe, который сообщил, что вырез под фронтальные датчики в новых флагманах Apple будет примерно на 35% уже по сравнению с iPhone 17 Pro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его данным, ширина Dynamic Island сократится примерно до 13,5 мм против нынешних 20,7 мм. Ожидаемое уменьшение связано с постепенным переносом компонентов системы Face ID под дисплей. Ice Universe проиллюстрировал ожидаемые изменения предполагаемым рендером iPhone 18 Pro.

Изначально ожидалось, что в iPhone 18 Pro Apple планирует использовать подэкранный Face ID, однако последние сведения указывают на частичную реализацию этой технологии. По текущим данным, под экран будет перенесен лишь один из элементов системы, из-за чего компания сможет уменьшить размер "пилюли", но не отказаться от нее полностью. Фронтальная камера по-прежнему останется видимой в составе выреза.

Эксперт по дисплейным технологиям Росс Янг также указывает, что уменьшенный Dynamic Island сохранится как минимум до 2027 года, а полностью бесшовный экран без вырезов появится в iPhone не раньше чем через несколько лет.

Официальный анонс iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max ожидается осенью, в сентябре.