На этой территории будут перебои в газоснабжении

Сегодня в ряде районов Билясувара будет приостановлено газоснабжение.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПО "Azəriqaz", перебои связаны с проведением работ по переносу газорегуляторного пункта, установленного на улице Т. Исмаилова в городе Билясувар, и его заменой на газорегулятор типа QSQO-800, расположенный в районе Аэродромной площади.

В связи с этим 23 января 2026 года с 14:00 до завершения работ будет прекращена подача газа примерно 800 абонентам. Ограничения коснутся части улиц С. Вургуна, Б. Аббасова, А. М. Гусейна, Ш. Курбанова, Хагани, Низами, М. Ибрагимова, а также жителей жилого массива, известного как Аэродромная площадь.

В "Azəriqaz" призвали абонентов держать газовое оборудование под контролем и строго соблюдать меры безопасности.