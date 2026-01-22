В некоторых частях Хазарского района не будет света

22 января в Хазарском районе Баку пройдут плановые ремонтные работы на электросетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азеришыг", в связи с этим с 11:00 до 14:00 будет временно ограничено электроснабжение в поселке Бина - в жилом массиве "Бина Атчылык", а также в поселке Бузовна на улицах Маммеда Гусейна, Гасым бека Закира, Сабира Алекберова, Гусейна Аллахвердиева, Азиза Мамедова, Шехид Ибарет Мамедова и Абшерон.

Отмечается, что после завершения ремонтных работ подача электроэнергии в указанных районах будет восстановлена и ее качество улучшится.