В некоторых частях Хазарского района не будет света 22 января в Хазарском районе Баку пройдут плановые ремонтные работы на электросетях.
В некоторых частях Хазарского района не будет света
22 января в Хазарском районе Баку пройдут плановые ремонтные работы на электросетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азеришыг", в связи с этим с 11:00 до 14:00 будет временно ограничено электроснабжение в поселке Бина - в жилом массиве "Бина Атчылык", а также в поселке Бузовна на улицах Маммеда Гусейна, Гасым бека Закира, Сабира Алекберова, Гусейна Аллахвердиева, Азиза Мамедова, Шехид Ибарет Мамедова и Абшерон.
Отмечается, что после завершения ремонтных работ подача электроэнергии в указанных районах будет восстановлена и ее качество улучшится.
