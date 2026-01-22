https://news.day.az/officialchronicle/1811317.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в церемонии подписания документа "Устав Совета мира" и встречи с Дональдом Трампом - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в церемонии подписания документа "Устав Совета мира" и встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Давосе. Как передает Day.Az в публикации говорится:
Как передает Day.Az в публикации говорится:
"Участие Президента Ильхама Алиева в церемонии подписания документа "Устав Совета мира" и встреча с Президентом США (Давос, 22 января 2026 г.)".
