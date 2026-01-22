Как дома без документов влияют на рынок недвижимости?

Проблема домов без правоустанавливающих документов в Азербайджане по-прежнему остается актуальной. В стране насчитываются сотни тысяч частных жилых домов без свидетельств о праве собственности, значительная часть которых расположена в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщает Day.Az, эксперт по недвижимости Эльнур Фарзалиев в комментарии Milli.Az отметил, что только в этих районах около 500 тыс. домов и земельных участков не имеют официальных документов. При этом, часть таких домов относится еще к советскому периоду, однако основная их масса сформировалась после 1990-х годов.

"В советское время в ряде районов Баку существовали жилые массивы без оформления прав собственности. Позднее, после ликвидации колхозов и совхозов, земельные участки начали передаваться гражданам, а в 2000-2007 годах муниципалитеты выделяли земли под индивидуальное строительство, многие из которых до сих пор остаются без документов", - сказал он.

Среди основных причин отсутствия документов эксперт назвал несоответствие целевого назначения земель, статус так называемых нефтяных земель, а также нарушения строительных норм - плотная застройка и отсутствие приусадебных участков.

По его словам, большое количество домов без документов приводит к резкому ценовому разрыву на рынке недвижимости, ограничивает возможности ипотечного кредитования и лишает государственный бюджет значительных налоговых поступлений. Кроме того, такая недвижимость создает серьезные юридические проблемы при наследственных спорах, разводах и судебных разбирательствах.

"Оформление прав собственности на подобные объекты могло бы способствовать защите имущественных прав граждан, расширению доступа к ипотеке и росту доходов государственного бюджета", - добавил Фарзалиев.