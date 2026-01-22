Перечислены вредные приложения на смартфонах Samsung

Специалисты издания ZDNet назвали приложения, которые следует удалить со смартфона Samsung. Материал доступен на сайте медиа, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы портала объяснили, что телефоны Samsung поставляются с множеством приложений, однако некоторые из них на самом деле ухудшают производительность и вредят пользователям. Первым из таких приложений журналисты назвали Global Goals - программа, посвященная устойчивому развитию, через которую можно делать пожертвования. В числе прочих перечислили Samsung Free - программу с бесплатными видеотрансляциями, но с очень ограниченным функционалом.

Samsung TV Plus - бесплатный сервис потокового телевидения с рекламой. Однако, по словам авторов ZDNet, в нем практически нет оригинального контента, потому что Samsung не производит телешоу и не снимает фильмов. Samsung Shop - сервис с приложениями для Samsung, который можно заменить Google Play.

Наконец, Samsung Kids создали как репозиторий с приложениями для детей. "Однако не у всех пользователей телефонов Galaxy есть дети. Для них это приложение - занимающее много места в памяти и отправляющее нежелательные уведомления", - отметили журналисты. Они призвали пользователей смартфонов корейского бренда удалить вышеперечисленные программы.