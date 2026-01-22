Центробанк Турции понизил учетную ставку до 37%

Центральный банк Турции снизил ключевую ставку с 38% до 37%.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания комитета по монетарной политике.

"Комитет по монетарной политике принял решение о снижении учетной ставки - ставки аукциона недельного репо до 37%", - отмечается в сообщении.

В следующий раз банк огласит решение по ставке 12 марта.

Центробанк Турции в июне 2023 года впервые более чем за два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего до марта 2024 года регулярно пересматривал ее в сторону повышения. Регулятор восемь месяцев подряд оставлял ставку неизменной на уровне 50%. В декабре 2024 года ЦБ начал последовательное снижение ключевой ставки.