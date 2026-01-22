США работают над решением конфликта Египта и Эфиопии

США работают над урегулированием конфликта Египта и Эфиопии из-за проекта ГЭС на Ниле.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на церемонии учреждения "Совета мира" в Давосе.

"Мы работает над этим", - сказал Трамп. Он отметил, что обсудил это с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Ранее МИД Египта направил письмо в Совет БезопасностиООН, в котором выразил протест в связи с запуском ГЭС "Возрождение" в Эфиопии.