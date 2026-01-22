https://news.day.az/world/1811233.html США работают над решением конфликта Египта и Эфиопии - Трамп США работают над решением конфликта Египта и Эфиопии из-за проекта ГЭС на Ниле. Как передает Day.Az, об этом Президент США Дональд Трамп сказал в ходе выступления на церемонии подписания "Устава Совета мира" в Давосе. Новость обновляется
США работают над решением конфликта Египта и Эфиопии - Трамп
США работают над урегулированием конфликта Египта и Эфиопии из-за проекта ГЭС на Ниле.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на церемонии учреждения "Совета мира" в Давосе.
"Мы работает над этим", - сказал Трамп. Он отметил, что обсудил это с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Ранее МИД Египта направил письмо в Совет БезопасностиООН, в котором выразил протест в связи с запуском ГЭС "Возрождение" в Эфиопии.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре