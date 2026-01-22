США организуют первую двустороннюю бизнес-миссию в Азербайджане

Торговая палата США совместно с министерствами торговли и иностранных дел США организует первую в истории двустороннюю бизнес-миссию в Азербайджане, которая состоится 9-10 февраля 2026 года в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Торговую палату США.

Отмечается, что в течение двухдневного мероприятия делегация высокого уровня обеспечит прямое взаимодействие американских компаний с представителями руководства Правительства Азербайджана, государственными предприятиями и ключевыми игроками частного сектора в сферах энергетики, обороны, сельского хозяйства, цифрового развития, транспорта, здравоохранения, финансов и инвестиций.

Новость обновляется