Стали известны сроки выпускных экзаменов и приема документов в вузы

Выпускные экзамены в Азербайджане для учащихся с общим (9-летним) средним образованием пройдут в три этапа - 5, 12 и 26 апреля.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

За месяц до экзаменов будет опубликована информация о городах и районах, относящихся к каждой дате.

Регистрация абитуриентов для участия во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения (первый этап приема заявлений) состоится с 18 февраля по 5 марта.

Для выпускников прошлых лет первый этап вступительных экзаменов в вузы запланирован на 19 апреля.

Пробные экзамены ко второму этапу вступительных испытаний по I, II, III и IV группам специальностей пройдут в мае.

Первый этап второго тура вступительных экзаменов по I-IV группам специальностей состоится в мае- июне. Регистрация для участия будет проводиться в апреле-мае.