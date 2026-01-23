Введено в эксплуатацию гигантское энергoхранилище Tesla

В округе Марикопа, штат Аризона, введена в эксплуатацию крупная система хранения энергии на базе Tesla Megapack.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, объект стоимостью $560 млн включает 594 аккумуляторных модуля и уже начал работу, сообщил инвестор Tesla Сойер Мерритт. Проект реализован при участии Copia Power и стал одним из самых масштабных в мире в своем сегменте.

Совокупная емкость системы составляет около 2,3 ГВт·ч. Такие хранилища позволяют аккумулировать электроэнергию в периоды низкого спроса и отдавать ее в сеть в часы пиковых нагрузок, повышая устойчивость энергосистемы и снижая зависимость от традиционных источников генерации.

Tesla Megapack все активнее используется в инфраструктурных проектах, связанных с интеграцией возобновляемых источников энергии и стабилизацией электросетей на региональном уровне.