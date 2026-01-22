https://news.day.az/world/1811295.html Мерц заявил о появлении «новой реальности» Мир великих держав - это "новая реальность", и это Европа уже поняла. Об этом написал канцлер канцер Германии Фридрих Мерц на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Мир великих держав - это новая реальность. Европа и Германия это поняли. Мы должны и будем соответствовать этому вызову.
Мерц заявил о появлении «новой реальности»
Мир великих держав - это "новая реальность", и это Европа уже поняла. Об этом написал канцлер канцер Германии Фридрих Мерц на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мир великих держав - это новая реальность. Европа и Германия это поняли. Мы должны и будем соответствовать этому вызову. Мое правительство будет воплощать в жизнь амбициозную программу реформ, направленную на обеспечение безопасности, конкурентоспособности и европейского единства", - подчеркнул Мерц.
