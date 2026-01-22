В Баку состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Узеира Гаджибейли

В Бакинской 11-летней музыкальной школе № 21 имени Л. и М. Ростроповичей состоялась церемония награждения лауреатов премии имени Узеира Гаджибейли.

Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие министр культуры Адиль Керимли, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, председатель Профсоюза работников культуры Элькияр Зиядов, депутаты Милли Меджлиса, члены экспертного совета премии и её лауреаты.

Перед началом церемонии гости ознакомились с выставкой рисунков учащихся, представленной в фойе школы.

На открытии министр культуры Адиль Керимли отметил, что в прошлом году в стране и за её пределами на высоком уровне отмечалось 140-летие со дня рождения выдающегося композитора, основоположника профессиональной музыкальной культуры Азербайджана, музыковеда и общественного деятеля Узеира Гаджибейли, были реализованы многочисленные проекты и мероприятия.

Было подчеркнуто, что конкурс, проводимый по совместной инициативе Министерства культуры и Профсоюза работников культуры, имеет большое значение для поощрения профессионализма педагогов, работающих в сфере музыкального и художественного образования, раскрытия их творческого потенциала и передачи национального музыкального наследия будущим поколениям.

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов отметил вклад возглавляемой им организации в реализацию творческих проектов и подчеркнул, что и в дальнейшем будет оказываться поддержка инициативам, направленным на развитие культуры.

Затем на сцену были приглашены члены экспертной комиссии премии - известные деятели искусства. Им были вручены букеты цветов и памятные подарки.

В конкурсе приняли участие 66 преподавателей, работающих в музыкальных и художественных школах и центрах Баку и различных регионов республики. По итогам отбора 19 педагогов стали победителями, которым были вручены премии и дипломы.

В завершение вечера прозвучали музыкальные номера в исполнении преподавателей - лауреатов премии и их учеников. Программа, составленная из произведений азербайджанских и зарубежных композиторов, была тепло встречена зрителями аплодисментами.