Маск заявил, что ИИ превзойдет человечество

Американский предприниматель Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что к 2030-2031 годам искусственный интеллект превзойдет все человечество.

Как передает Day.Az, Маск отметил, что уже к концу 2026 года может появиться ИИ, который будет умнее любого отдельно взятого человека.

Кроме того, предприниматель выразил уверенность, что человечество может победить старение. Однако он признался, что пока не уделял много времени глубокому изучению этой темы.