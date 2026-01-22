Трамп обозначил возможных преемников

Фавориты на выборах президента США в 2028 году есть, но говорить о каком-то одном конкретном пока рано, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

И все же у Республиканской партии есть "хорошая скамья" преемников, о чем заявил глава Белого дома, беседуя с журналисткой телеканала NewsNation.

"У нас есть очень талантливые люди", - подметил американский лидер.

По словам Трампа, для себя ключевых кандидатов на роль возможного президента он определил. Впрочем, как подчеркнул политик, в настоящее время раскрывать их имена слишком рано, поскольку ситуация может еще поменяться.

Между тем, лидер Соединенных Штатов выделил вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Среди вероятных преемников в его личном рейтинге также прозвучало имя главы Минфина Скотта Бессента. Их Трамп назвал "великолепными".