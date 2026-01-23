SOCAR планирует открыть 25 новых АЗС в Италии

В 2026 году под брендом SOCAR в Италии планируется открытие 25 новых автозаправочных станций (АЗС).

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как отметили в компании, на данный момент за пределами страны под брендом SOCAR работают 564 АЗС:

Австрия - 87 АЗС

Швейцария - 223 АЗС

Украина - 54 АЗС

Грузия - 103 АЗС

Румыния - 83 АЗС

Турция - 14 АЗС

Что касается сети внутри страны, в SOCAR заявили, что в настоящее время в Азербайджане функционируют 72 АЗС под брендом SOCAR: "Из них 9 расположены в Карабахе и Восточном Заңгезуре".

В компании также сообщили о планах по открытию новых АЗС на территории страны: "Как известно, в освобожденных районах первой автозаправочной станцией, введенной в эксплуатацию, стала АЗС ЗАО "SOCAR PETROLEUM". Основной целью было обеспечение непрерывного снабжения транспортных средств топливом в период строительных работ. В настоящее время разрабатывается долгосрочная стратегия развития компании. После ее утверждения начнется реализация работ по открытию новых АЗС на территории Азербайджана в текущем году".