Взрыв произошел в жилом доме в Шеки

В Шекинском районе произошел взрыв в жилом доме.

Как сообщает Day.Az, инцидент был зафиксирован в селе Баш Зейзид Шекинского района.

В ночное время в подвале дома, принадлежащего жителю села Ахмеду Солтанову, произошел взрыв. В результате происшествия пострадавших нет, однако дому был причинен серьезный ущерб.

На место происшествия были привлечены сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Предполагается, что причиной взрыва стала утечка газа.

По факту проводится расследование.