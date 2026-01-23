В Азербайджане оштрафован интернет-провайдер

Интернет-провайдер в Азербайджане был оштрафован за несоблюдение требований законодательства о постановке на учет при оказании интернет-телекоммуникационных услуг.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве информационно-коммуникационных технологий (АИКТ).

Агентство продолжает контроль за постановкой на учет операторов и провайдеров интернет-телекоммуникационных услуг в соответствии с законодательством. В ведомстве напомнили, что операторы и провайдеры обязаны встать на учет в течение 15 дней с момента начала оказания услуг.

Так, в ходе проверки документов, представленных ООО "Classnet", было установлено несоблюдение данного требования. В связи с этим в соответствии со статьей 370-1.0.1 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях материалы были направлены в Сабаильский районный суд Баку, который принял решение о наложении на компанию административного штрафа в размере 1 500 манатов.

АИКТ призывает операторов и провайдеров соблюдать правила постановки на учет и регулярно проводит разъяснительные мероприятия, оказывая методологическую и техническую поддержку.