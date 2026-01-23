Трамп сообщил о движении американских кораблей к Ирану

Корабли Военно-морских сил (ВМС) США движутся в сторону Ирана "на всякий случай".

Как передает Day.Az, об этом журналистам сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"У нас много кораблей, идущих в том направлении - на всякий случай. Большая флотилия движется в том направлении, посмотрим, что будет. Крупные силы направляются к Ирану", - сказал он.

Глава Белого дома отметил, что "предпочел, чтобы ничего в итоге не произошло". Американский лидер добавил, что Вашингтон "очень внимательно за ними следит".

22 января в ходе церемонии учреждения "Совета мира" в Давосе Трамп заявил, что Иран готов к переговорам с США.

21 января министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил с резким предупреждением в адрес США. По его словам, мощные Вооруженные силы Исламской Республики "без колебаний ответят всем, что у нас есть, если мы подвергнемся новой атаке".

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты - иранского риала. В ответ на это правительство ужесточило меры безопасности, а сотрудники полиции применили против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальное оружие. Иранские власти возлагают ответственность за возникшие беспорядки на внешние силы. Министерство иностранных дел Ирана заявило о причастности Соединенных Штатов Америки и Израиля к организации действий протестующих.

Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что "помощь уже в пути".