Глава МИД Ирана отреагировал на заявления Трампа

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал заявления президента США Дональда Трампа в поддержку протестных акций в Иране "непродуманными и опасными".

Как передает Day.Az, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.

Министр заявил, что "великий народ Ирана решительно отвергнет любое вмешательство во внутренние дела страны".

Арагчи также добавил, что вооружённые силы страны находятся в полной боевой готовности и в случае нарушения суверенитета Ирана точно знают, куда будут нанесены удары.