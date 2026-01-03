https://news.day.az/world/1806917.html Глава МИД Ирана отреагировал на заявления Трампа Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал заявления президента США Дональда Трампа в поддержку протестных акций в Иране "непродуманными и опасными". Как передает Day.Az, об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети X.
Министр заявил, что "великий народ Ирана решительно отвергнет любое вмешательство во внутренние дела страны".
Арагчи также добавил, что вооружённые силы страны находятся в полной боевой готовности и в случае нарушения суверенитета Ирана точно знают, куда будут нанесены удары.
