Вниманию предпринимателей: до этой даты проверки проводиться не будут

Срок приостановки проверок в сфере предпринимательства будет продлен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "О приостановке проверок в сфере предпринимательства", который был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, проверки в сфере предпринимательства на территории Азербайджанской Республики будут приостановлены до 1 января 2027 года.

Для справки отметим, что с целью стимулирования развития предпринимательства проверки в стране были приостановлены с 1 ноября 2015 года. Данный срок истек 1 января 2026 года.

Отметим, что в соответствии с действующим законом в указанный период допускается проведение лишь следующих видов проверок: налоговые проверки, проверки в сфере финансовых рынков, таможенный аудит, проверки в субъектах частной медицинской деятельности, осуществляемые соответствующим органом исполнительной власти, а также проверки соблюдения требований к качеству и безопасности лекарственных средств, контроля безопасности пищевых и кормовых продуктов, пожарного надзора, государственного строительного контроля, контроля безопасной эксплуатации объектов с повышенной опасностью и горнодобывающих предприятий, контроля радиационной безопасности, проверки, связанные с выявлением вмешательства в работу электрических, водяных, тепловых и газовых счетчиков субъектов предпринимательства уполномоченными представителями предприятий энерго-, водо-, канализационного и газоснабжения, а также незаконного подключения к распределительным или тепловым сетям без согласия поставщика.

Кроме того, допускаются проверки, осуществляемые контрольными органами в рамках законов "О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма" и "О целевых финансовых санкциях", а также проверки по случаям, представляющим серьезную угрозу жизни и здоровью людей, государственной безопасности и экономическим интересам страны, перечень которых определяется соответствующим органом исполнительной власти. Такие проверки проводятся с учетом установленных ограничений.