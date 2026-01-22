"Совет мира" будет сотрудничать с ООН

"Совет мира" будет работать в сотрудничестве с ООН и многими странами мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Дональд Трамп на церемонии учреждения "Совета мира" в Давосе.

"Сегодня захватывающий день, которого мы давно ждали, и многие страны получили приглашения, и все хотят участвовать. Мы будем работать и со многими другими, включая ООН, но я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь", - сказал американский лидер.

Отметим, что заявленная цель Совета мира - "содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов", в первую очередь в секторе Газа после войны 2023-2025 годов. Организация Объединенных Наций одобрила это в ноябре 2025 года резолюцией 2803. 16 января этого года в Белом доме объявили, что Совету мира будут подчинены две структуры: исполнительный совет и исполнительный комитет по Газе. Приглашение войти в ее состав получили главы десятков государств.