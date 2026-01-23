Как защитить автомобиль от морозов?

В последние дни резкое похолодание доставило водителям немало хлопот. Многие автомобилисты жалуются, что из-за сильных морозов отдельные узлы и детали машин замерзают, что осложняет их повседневную эксплуатацию. Особенно по утрам возникают проблемы с запуском двигателя, открыванием дверей и очисткой стекол от наледи.

Как рассказал Day.Az автомастер Ниязи Мамедов, подобные трудности зимой возникают по вполне понятным причинам, и в большинстве случаев их можно предотвратить.

По его словам, чаще всего от мороза страдают аккумулятор, охлаждающая жидкость (антифриз), жидкость стеклоомывателя, элементы топливной системы и дверные уплотнители.

"На холоде аккумулятор быстро теряет заряд, из-за чего автомобиль может заводиться с задержкой или вовсе не заводиться. Если в радиаторе залита обычная вода, она может замерзнуть и нанести серьезный ущерб двигателю. Летняя жидкость для стеклоомывателя также замерзает, делая очистку стекол невозможной. А когда примерзают дверные резинки, двери попросту не открываются", - отметил эксперт.

Мамедов советует водителям заранее готовить автомобиль к зимнему сезону: обязательно заливать антифриз, проверять состояние аккумулятора и использовать зимнюю жидкость для стеклоомывателя.

"Дверные уплотнители можно обработать силиконовым спреем или обычным вазелином. Кроме того, по возможности стоит держать машину в гараже или накрывать ее защитным чехлом - это тоже помогает снизить риск промерзания", - добавил он.

По словам специалиста, соблюдение этих простых рекомендаций позволит водителям избежать большинства проблем, связанных с эксплуатацией автомобиля в зимнее время.

Эльвин Сахаватоглу