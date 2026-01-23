https://news.day.az/world/1811333.html Уиткофф прибыл в Москву Специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибыл Россию. Как передает Day.Az, самолет Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково-2. Вместе с Уиткоффом на борту находился зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Сообщается, что кортеж представителей США отправился в направлении центра Москвы.
