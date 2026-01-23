Уиткофф прибыл в Москву

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф прибыл Россию.

Как передает Day.Az, самолет Уиткоффа приземлился в аэропорту Внуково-2.

Вместе с Уиткоффом на борту находился зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Сообщается, что кортеж представителей США отправился в направлении центра Москвы.

Российские СМИ пишут, что Уиткофф и Кушнер направились из аэропорта в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Отметим, что Кремль сегодня сообщил, что Путин примет делегацию США, и на встрече будет обсуждаться урегулирование ситуации в Украине.