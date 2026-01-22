Гренландия готова увеличить военное присутствие

Гренландия готова к увеличению военного присутствия на острове.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен в Нууке на пресс-конференции, которую транслировал телеканал KNR.

"Мы хотим укрепить безопасность в Арктике посредством важных инициатив, включая более постоянную миссию НАТО в Гренландии, а также увеличение военного присутствия и учебных мероприятий", - пояснил он.

Премьер добавил, что ему неизвестны детали рамочного соглашения между президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. "Я также не знаю, что конкретно содержится в этом соглашении, но я знаю, что сейчас у нас есть рабочая группа, которая работает над решением, устраивающим обе стороны", - сказал Нильсен.

Его спросили, готова ли Гренландия уступить США небольшие участки территории. "Как я уже говорил, мы готовы обсудить многое. Мы готовы к переговорам о более выгодном соглашении и так далее, - ответил премьер. - Но суверенитет - это красная линия. Наша целостность и границы - это определенно красная линия, которую никто не должен пересекать".

Трамп и Гренландия

Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте Трампу проект сделки по Гренландии предполагает сохранение суверенитета Дании над ней, однако обновит условия подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова, позволив США строить военные базы на острове и создавать "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым. Предложение также предусматривает размещение в Гренландии элементов американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол") и то, что США могут увеличить свое военное присутствие.