Рейс Пхукет-Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем

Пассажирский самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул (бортовой номер RA-73071), подал сигнал бедствия во время пролета над территорией Китая.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по данным сервиса Flightradar24, сигнал был активирован на высоте около 6,6 км.

В настоящее время лайнер продолжает снижать высоту.

Причины, по которым экипаж задействовал аварийный код, пока неизвестны.