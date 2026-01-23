https://news.day.az/tourism/1811407.html Рейс Пхукет-Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем Пассажирский самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул (бортовой номер RA-73071), подал сигнал бедствия во время пролета над территорией Китая. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по данным сервиса Flightradar24, сигнал был активирован на высоте около 6,6 км.
Рейс Пхукет-Барнаул подал сигнал бедствия над Китаем
Пассажирский самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул (бортовой номер RA-73071), подал сигнал бедствия во время пролета над территорией Китая.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, по данным сервиса Flightradar24, сигнал был активирован на высоте около 6,6 км.
В настоящее время лайнер продолжает снижать высоту.
Причины, по которым экипаж задействовал аварийный код, пока неизвестны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре