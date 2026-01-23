https://news.day.az/world/1811337.html Украинская делегация отправилась в Эмираты на переговоры с США и Россией Украинская команда уже направляется в Абу-Даби для трехсторонней встречи с российской и американской делегациями. Как передает Day.Az, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Володимира Зеленского в Telegram.
По словам Зеленского, он поговорил с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере и проинформировал его о встрече с президентом США Дональдом Трампом и дипломатических планах, встречах, работе над документами.
"Сейчас наша команда следует в Эмираты для встреч как с американской, так и с российской сторонами. Ожидаем, как это пройдет и будем определяться со следующими шагами", - сказал президент.
