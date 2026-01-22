ХАМАС согласился сдать оружие

Движение ХАМАС достигло взаимопонимания с администрацией США по вопросу разоружения и передачи карт подземных туннелей в секторе Газа в обмен на признание группировки политической партией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на палестинский источник.

"ХАМАС и администрация США достигли взаимопонимания по вопросу о сдаче движением оружия и карт туннелей Газы в обмен на признание ХАМАС политической партией", - утверждает собеседник канала. Договоренности также предусматривают, что политические и военные лидеры движения, желающие покинуть сектор, смогут сделать это без преследования со стороны США. При этом Вашингтон согласился "интегрировать ряд сотрудников полиции ХАМАС и бывших чиновников в новую администрацию Газы при условии, что они пройдут проверку безопасности Израиля и США".

Согласно информации источника Sky News Arabia, Палестинская национальная администрация (ПНА) не выступает против договоренностей ХАМАС и США, если "это позволит обеспечить завершение войны, установление режима прекращения огня и ускорение восстановления". Однако Израиль "выступил против ряда пунктов сделки, особенно касающихся сохранения ХАМАС как политической партии".

4 января МИД Египта объявил, что Палестинский комитет управления Газой окончательно сформирован, его возглавил палестинский политик Али Шаат. В четверг представители 19 стран подписали на церемонии на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Как заявил журналистам президент США Дональд Трамп, в состав этой структуры войдут свыше 50 стран.