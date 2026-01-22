https://news.day.az/world/1811310.html НАТО пока не будет проводить учения в Гренландии НАТО пока не планирует проведение учений в Гренландии, а также развертывание миссии в Арктике. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
НАТО пока не будет проводить учения в Гренландии
НАТО пока не планирует проведение учений в Гренландии, а также развертывание миссии в Арктике. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"В настоящий момент в альянсе не планируются учения в Гренландии, не говоря уже о полноценной миссии НАТО в Арктике", - рассказал собеседник издания.
В материале говорится, что внимание НАТО сейчас сосредоточилось на стратегическом мониторинге региона, без развертывания постоянных военных сил.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре