Азербайджан ежегодно направляет около 5 млрд кубометров газа на производство электроэнергии

В Азербайджане используется около 15 миллиардов кубометров природного газа в год, и примерно треть этого объема расходуется на производство электроэнергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов за круглым столом в Университете ADA, посвященном Международному дню чистой энергии.

Он отметил, что Азербайджану необходимо предпринять ряд шагов в сфере "чистой энергии":

"Основной вопрос здесь, безусловно, связан с технологиями и их стоимостью. Во-первых, в некоторых отраслях подходящих технологий еще попросту не существует, и мы должны рассматривать это как экзогенный фактор. Мы не входим в число стран-создателей технологий, и это нужно признать. Это не должно считаться серьезной проблемой. По этой причине данные вопросы будет трудно полностью решить в короткие сроки только за счет наших внутренних ресурсов или даже в рамках Организации экономического сотрудничества. В этом направлении должны быть определены долгосрочные стратегические цели".

Заместитель министра подчеркнул, что ключевым вопросом в сфере "чистой энергии" является потребность в финансовых ресурсах. "Считаю, что наш регион и Организация экономического сотрудничества могут придать этим процессам серьезный импульс.

Третьим важным фактором является всестороннее сотрудничество. К примеру, Азербайджан обладает специфическим географическим положением. У нас нет выхода к океану, что создает определенные ограничения. Однако ситуация в сфере производства электроэнергии несколько иная. В настоящее время в Азербайджане используется около 15 миллиардов кубометров газа, из которых примерно треть направляется на производство электроэнергии.

То есть порядка 5 миллиардов кубометров газа используется исключительно для выработки электроэнергии, что превышает годовое общее потребление газа в ряде европейских стран. Переход к "озеленению" в электроэнергетике не представляет особой сложности, поскольку соответствующие технологии уже существуют. Однако основной проблемой остаются системы накопления энергии. Они крайне дорогостоящие, и без аккумуляторных батарей полноценный переход на солнечную и ветровую энергию невозможен. Альтернативным вариантом является укрепление энергетических связей с соседними странами. Например, в Европейском союзе такая модель уже применяется, что значительно облегчает переход к зеленой энергетике".