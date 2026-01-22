https://news.day.az/world/1811218.html Трамп заявил о большом прогрессе в деле урегулирования вУкраине Стороны достигли большого успеха в деле урегулирования на Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Президент США Дональд Трамп на церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе. Новость обновляется
Трамп заявил о большом прогрессе в деле урегулирования вУкраине
Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в деле урегулирования в Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе.
"Мы проводим встречи и, на наш взгляд, делаем большой прогресс", - сказал он.
