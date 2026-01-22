Трамп заявил о большом прогрессе в деле урегулирования вУкраине

Президент США Дональд Трамп заявил о прогрессе в деле урегулирования в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал на церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе.

"Мы проводим встречи и, на наш взгляд, делаем большой прогресс", - сказал он.