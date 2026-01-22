Проект TRIPP открывает новые возможности для американских компаний

Проект TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity) может принести пользу как Вашингтону, так и Еревану, а также всему региону Каспия.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в статье одного из ведущих аналитических центров США Atlantic Council.

"Это соглашение должно быть выгодным для обеих сторон. Белый дом сможет показать американцам экономическую отдачу от дипломатической активности на Южном Кавказе и открыть новые возможности для американских компаний", - отмечает Atlantic Council.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, по мнению экспертов института, сможет представить проект как способ привлечения качественных западных инвестиций в инфраструктуру и позиционировать страну как региональный транспортный хаб.

Проект TRIPP интегрируется со "Средним коридором" - мультимодальным маршрутом, соединяющим Центральную Азию с Турцией и Европой через Каспийское море, Азербайджан и Грузию. "США и их европейские партнеры рассматривают этот коридор как способ транзитной торговли с Азией в обход России, включая экспорт стратегических минералов и редкоземельных элементов из Центральной Азии", - говорится в статье.

Эксперты подчеркивают, что успешная реализация TRIPP сделает транспортировку товаров и критических ресурсов из Центральной Азии в Европу быстрее и дешевле. "Уже сегодня Азербайджан начал поставки нефтепродуктов в Армению, что снизило цены на топливо на 15%. Новая стабильность и региональная интеграция с Азербайджаном и Турцией могут превратить Армению в транзитную страну с легким доступом к европейскому рынку", - отмечают в Atlantic Council.

Atlantic Council отмечает, что "реализация маршрута TRIPP выглядит большим успехом коммерчески ориентированной внешней политики администрации Трампа и демонстрирует модель конструктивного партнерства, которую Белый дом может использовать и в других регионах мира". Проект открывает новые возможности для американских компаний, создавая важное звено в "Среднем коридоре", что выгодно США, а также их партнерам на Южном Кавказе и в Центральной Азии.

Напомним, что на саммите в Белом доме в августе прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент США Дональд Трамп согласовали реализацию проекта TRIPP.

В январе этого года Армения и США договорились о создании компании TRIPP Development Company, которая получит право на развитие маршрута на 49 лет. США предложено 74% акций, а Армения сохранит за собой 26%. Возможное продление соглашения на 50 лет увеличит долю Армении до 49%. Компания займется строительством и эксплуатацией железных и автомобильных дорог, нефтяных и газовых трубопроводов, а также оптоволоконных линий связи. Строительство стартует уже в 2026 году.