В Ханкенди задержан автохулиган

В Ханкенди сотрудники полиции задержали водителя, который демонстративно нарушал общественный порядок, вызвав тем самым справедливое недовольство граждан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в региональной группе пресс-службы МВД,

Инцидент произошел в городе Ханкенди. Было установлено, что 40-летний Эльнур Сулейманов, занимавшийся индивидуальной трудовой деятельностью, управляя автомобилем марки Chevrolet Camaro, в условиях снежной погоды грубо нарушал правила дорожного движения, совершал опасные маневры и занимался автохулиганством.

В отношении Э. Сулейманова сотрудниками полиции был составлен протокол, который направили в суд для рассмотрения. По решению суда водитель был лишен права управления транспортными средствами сроком на один год и приговорен к административному аресту на 15 суток.