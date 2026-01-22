В детском питании, импортированном в Азербайджан, обнаружен загрязнитель

В детском питании под товарным знаком "Swissneo 1", произведенном компанией "Hochdorf Swiss Nutrition Ltd" и импортированном в нашу страну из Швейцарии (дата производства и срок годности: 09.10.2025-09.10.2027), обнаружен загрязнитель "сереулид".

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Сообщается, что в связи с выявлением загрязнителя в Агентство по продовольственной безопасности через "Систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах" Европейского союза (RASFF) поступило соответствующее уведомление.

На основании уведомления были незамедлительно начаты расследования, и выпуск данной партии продукции в обращение был предотвращен.