Известный азербайджанский телеведущий попал в больницу

У известного телеведущего Тарика Алиева (Толик) внезапно возникли проблемы со здоровьем, в связи с чем он был взят под медицинское наблюдение.

Как передает Day.Az, в течение дня во время прямого эфира ведущий почувствовал недомогание, а к вечеру его состояние заметно ухудшилось. В ходе обследований врачи зафиксировали резкое повышение артериального давления, а также критически низкие показатели сатурации - уровня кислорода в крови.

С учетом серьезности ситуации медицинские специалисты сочли необходимым оставить телеведущего под стационарным наблюдением. Ему рекомендовано полностью приостановить рабочую деятельность и избегать любых физических и эмоциональных нагрузок до полного восстановления.