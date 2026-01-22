Азербайджан и НАТО обсудили перспективы сотрудничества

22 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской.

Как сообщили Day.Az в Министерстве иностранных дел, в ходе встречи обсуждались текущая повестка и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, работа, проводимая в рамках механизмов партнерства, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Отметив важность сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, стороны заявили, что диалог и взаимодействие, осуществляемые в рамках текущего партнерства, вносят позитивный вклад в региональную безопасность. Рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области разминирования, кибербезопасности и других сферах.

Высоко оценены опыт участия нашей страны в миротворческих операциях и миссиях НАТО, активная поддержка процессов в Афганистане, реформы в оборонной сфере, работа по обеспечению координации. С удовлетворением упоминался визит миссии постоянных представителей государств - членов НАТО в нашу страну в ноябре прошлого года.

В ходе встречи также была предоставлена информация о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, дипломатических усилиях и мерах по установлению доверия, проводимых для обеспечения устойчивого и прочного мира в регионе, договоренностях, достигнутых в рамках саммита в Вашингтоне 8 августа, и перспективах мира, а также о региональных транспортно-коммуникационных проектах.

Состоялся обмен мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.