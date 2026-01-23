Из Грузии в Азербайджан экстрадированы два человека

Два человека, находившиеся в международном розыске, экстрадированы в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"В соответствии с требованиями Конвенции от 22.01.1993 года О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" ходатайства Генеральной прокуратуры об экстрадиции граждан Азербайджанской Республики Исмаилзаде Абульфата Гасан оглу и Азизова Амала Сарван оглу были удовлетворены Министерством юстиции Грузии.

Указанные лица были задержаны на территории Грузии и в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции доставлены в Азербайджан", - говорится в сообщении.