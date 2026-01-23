В iPhone Air добавили физический слот для SIM-карты

Инсайдер Ice Universe сообщил о необычном iPhone Air, который получил слот для физической SIM-карты.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, на опубликованных кадрах видно, что смартфон оснащен полноценным SIM-лотком, который позволяет использовать физическую карту.

Речь, впрочем, идет не об официальной версии от Apple. Как уточняется, это модифицированный iPhone Air, созданный энтузиастами. Они физически доработали корпус устройства и установили слот для SIM-карты, сохранив при этом полноценную работоспособность смартфона, включая голосовую связь и передачу данных.

Эксперимент показывает, что даже ультратонкий iPhone Air технически способен поддерживать классическую SIM-карту - вопрос остается лишь в решении самой компании.

Прошлой осенью Apple выпустила смартфон iPhone Air, который является частью линейки iPhone 17 и отличается ультратонким и легким дизайном. Это самое тонкое устройство в истории Apple на данный момент.