Стало известно, сколько человек погибли на производстве в 2025 году

В 2025 году в результате несчастных случаев на работе погибли 75 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной службы трудовой инспекции Вели Гулиев, выступая на пресс-конференции на тему "Работа, проделанная Государственной службой трудовой инспекции в 2025 году, и цели на 2026 год".

"В 2025 году наибольшее количество несчастных случаев было зафиксировано в таких экономических сферах, как строительство и обрабатывающая промышленность. Службой было расследовано 610 несчастных случаев, признанных связанными с производством. В результате 36 групповых происшествий погибли 75 человек, еще 605 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказал он.

По его словам, по итогам расследований производственных несчастных случаев 588 пострадавшим было обеспечено оформление акта формы "ПТ" (производственная травма).

