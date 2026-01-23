Скончался экс-защитник "Эвертона"

Бывший защитник сборной Англии и "Эвертона" Томми Райт скончался в возрасте 80 лет. Райт дебютировал за национальную команду на Евро-1968, где сборная выиграла бронзовую медаль. Он также выступал на чемпионате мира 1970 года, где команда дошла до четвертьфинала, но выбыла из турнира после поражения от Западной Германии, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В общей сложности Томми Райт провел 11 матчей за сборную Англии. Воспитанник "Эвертона" провел всю свою карьеру в этом клубе, сыграв 368 встреч, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу.

"Мы с прискорбием узнали о кончине Томми Райта, который провел 11 матчей за сборную Англии. Томми дебютировал на международном уровне на чемпионате Европы 1968 года, а также дважды представлял Англию на чемпионате мира по футболу 1970 года. Наши мысли с его близкими", - говорится в сообщении аккаунта сборной Англии в соцсети Х.