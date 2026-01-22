https://news.day.az/sport/1811240.html "Кяпаз" объявил о новом трансфере "Кяпаз" оформил переход еще одного футболиста. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Кяпаз", состав команды пополнил 32-летний фланговый полузащитник Рахман Гаджиев. Футболист подписал контракт с гянджинским клубом до конца текущего сезона. Отметим, что первую часть сезона Гаджиев провел в составе клуба "Сабаил".
