https://news.day.az/sport/1811240.html

"Кяпаз" объявил о новом трансфере

"Кяпаз" оформил переход еще одного футболиста. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Кяпаз", состав команды пополнил 32-летний фланговый полузащитник Рахман Гаджиев. Футболист подписал контракт с гянджинским клубом до конца текущего сезона. Отметим, что первую часть сезона Гаджиев провел в составе клуба "Сабаил".