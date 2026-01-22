"Кяпаз" объявил о новом трансфере

"Кяпаз" оформил переход еще одного футболиста.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Кяпаз", состав команды пополнил 32-летний фланговый полузащитник Рахман Гаджиев.

Футболист подписал контракт с гянджинским клубом до конца текущего сезона.

Отметим, что первую часть сезона Гаджиев провел в составе клуба "Сабаил".