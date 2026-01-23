Саудовские клубы готовят громкие трансферы

Клубы Саудовской Аравии намерены активно поработать на летнем трансферном рынке и готовят масштабные сделки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.

В число приоритетных целей саудовских команд входят Мохаммед Салах, Бруну Фернандеш, Винисиус Жуниор и Роберт Левандовски.

Отмечается, что возможные переговоры по этим футболистам могут перейти в активную фазу после чемпионата мира. Ожидается, что потенциальные трансферы вызовут серьезный резонанс на международном футбольном рынке.