Саудовские клубы готовят громкие трансферы
Клубы Саудовской Аравии намерены активно поработать на летнем трансферном рынке и готовят масштабные сделки.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Бена Джейкобса.
В число приоритетных целей саудовских команд входят Мохаммед Салах, Бруну Фернандеш, Винисиус Жуниор и Роберт Левандовски.
Отмечается, что возможные переговоры по этим футболистам могут перейти в активную фазу после чемпионата мира. Ожидается, что потенциальные трансферы вызовут серьезный резонанс на международном футбольном рынке.
