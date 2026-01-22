Смартфоны OnePlus перестали работать после ряда обновлений

Пользователи смартфонов OnePlus начали жаловаться на то, что их телефоны пришли в негодность после установки ряда старых обновлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание 9to5Google.

О проблеме впервые рассказали участники форума XDA. Как оказалось, при установке старой версии OxygenOS или ColorOS - особой прошивки для смартфонов OnePlus - может произойти ошибка. Из-за нее телефон не только не завершит процесс установки обновления, но и вообще перестанет работать.

Специалисты 9to5Google объяснили, что OnePlus незаметно ввела так называемую функцию "защиты от отката". Она не позволяет установить на девайс определенные обновления - как правило, вышедшие несколько месяцев или лет назад. При попытке выполнить установку срабатывает защита, которая фактически убивает устройство. Авторы объяснили, что телефон с такой защитой "окирпичивается" - восстановить функциональность и пользоваться им дальше нельзя.

Причины, по которым OnePlus внесла это изменение в последнее обновление ColorOS, неясны. В компании пока никак не прокомментировали произошедшее.