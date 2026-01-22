Эти лица смогут получить пособие в размере трехкратной зарплаты

В случае призыва работника на действительную военную службу трудовой договор прекращается в соответствии с подпунктом "а" статьи 74 Трудового кодекса. В этом случае, согласно статье 77 Трудового кодекса, работодатель обязан выплатить работнику пособие в размере не менее трехкратного среднего месячного заработка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Государственной службы трудовой инспекции Вели Гулиев, выступая на пресс-конференции на тему "Работа, проделанная Государственной службой трудовой инспекции в 2025 году, и цели на 2026 год".

Он добавил, что до 16 января 2026 года, то есть до утверждения изменений в Трудовой кодекс Президентом Ильхамом Алиевым, размер данного пособия составлял двукратный средний месячный заработок.

