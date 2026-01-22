Казахстан и Турция укрепляют партнерство в нефтегазовой сфере

В Анкаре состоялась встреча председателя Правления АО НК "КазМунайГаз" Асхата Хасенова с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АО НК, в ходе встречи были обсуждены перспективы расширения взаимодействия "КазМунайГаза" с компаниями энергетического сектора Турции. В частности, "КазМунайГаз" и турецкая государственная корпорация Turkish Petroleum Corporation провели активную работу по изучению перспективных геологоразведочных проектов на территории обеих стран. В настоящее время рассматривается переход к практической реализации совместных инициатив.

Глава "КазМунайГаз" поблагодарил Минэнерго Турции за готовность к конструктивному диалогу. А. Хасенов выразил уверенность в том, что расширение взаимодействия с турецкими партнерами позволит активизировать геологоразведку и обеспечит внедрение передовых технологий.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение продолжать совместную работу по укреплению сотрудничества в нефтегазовой отрасли.