https://news.day.az/world/1811205.html Сильнейшие дожди накрыли Грецию - ВИДЕО Сильные и смертоносные дожди накрыли Грецию. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Одна из самых сложных ситуаций в пригороде Афин. Тут улицы превратились в полноводные реки. За несколько часов выпало целых 120 мм дождя, т.е. двухмесячная норма. К сожалению, уже известно о двух погибших - их унесло потоками воды.
