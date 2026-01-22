Сильнейшие дожди накрыли Грецию

Сильные и смертоносные дожди накрыли Грецию.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Одна из самых сложных ситуаций в пригороде Афин. Тут улицы превратились в полноводные реки. За несколько часов выпало целых 120 мм дождя, т.е. двухмесячная норма.

К сожалению, уже известно о двух погибших - их унесло потоками воды.