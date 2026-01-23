Путин встретил Уиткоффа

В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом.

Как передает Day.Az, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В переговорах также участвуют помощник президента России по международным вопросам Юрий Ушаков, специальный представитель президента Кирилл Дмитриев и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Основная тема - украинское урегулирование. Помимо этого, как накануне заявил президент, с американскими переговорщиками планируется обсудить приглашение России в "Совет мира", а также возможную судьбу части замороженных в США еще при прошлой американской администрации российских активов.

Ожидается, что об итогах встречи журналистам расскажет помощник главы государства Юрий Ушаков в формате телефонного брифинга.

Приезду Уиткоффа и Кушнера в Москву предшествовала их встреча со спецпредставителем президента РФ, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, состоявшаяся 20 января в Доме США в Давосе, на полях Всемирного экономического форума. Представители двух стран общались более двух часов за закрытыми дверями. Уиткофф оценил эти переговоры как очень позитивные.