Раскрыта статистика тяжелых ДТП с участием мотоциклов и мопедов

В 2025 году на республиканских дорогах по вине водителей мотоциклов и мопедов было зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия, повлекших гибель и травмы людей.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Отмечается, что в результате этих происшествий 12 человек погибли, еще 36 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Статистические данные наглядно показывают, что аварии с участием транспортных средств данной категории в большинстве случаев сопровождаются тяжелыми последствиями.

"Проведенные исследования показывают, что основными причинами подобных ДТП являются пренебрежение водителями мотоциклов и мопедов правилами дорожного движения, превышение скорости, опасные маневры, несоблюдение дистанции с другими транспортными средствами, а также неправильная оценка дорожных условий и транспортного потока. Учитывая, что данные транспортные средства не имеют физических защитных конструкций, любое неверное решение может привести к тяжелым травмам или смерти. Особенно следует отметить, что водители мотоциклов и мопедов являются одними из самых уязвимых участников дорожного движения и при несоблюдении правил относятся к категории с высоким уровнем риска. Разделение ими ответственности с другими участниками движения имеет важное значение для обеспечения общей безопасности. Статистический анализ показывает, что безответственное поведение представляет серьезную угрозу не только для самих водителей мотоциклов и мопедов, но и для других участников дорожного движения".

ГУГДП вновь призывает водителей мотоциклов и мопедов строго соблюдать правила дорожного движения, избегать опасных маневров и правильно оценивать дорожную обстановку.