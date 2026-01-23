ЕК готовится представить крупный инвестиционный пакет для Гренландии

Еврокомиссия в ближайшее время представит "существенный инвестиционный пакет" для Гренландии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила журналистам глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, инвестиции помогут укрепить отношения Евросоюза с Гренландией.

"Мы должны укрепить наши связи в сфере безопасности и обороны с партнерами в регионе, такими как Великобритания, Канада, Норвегия, Исландия и другие. Для Гренландии это стало настоящей геополитической необходимостью", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС намерен укрепить сотрудничество по Гренландии, в том числе с США. Она заявила, что блок выделит средства на покупку оборудования для Арктики, в частности, европейского ледокола.